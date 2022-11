Nuovo servizio di Housing ideato dall’Unione Valdera

I problemi relativi all’abitazione sono tra i più urgenti e sentiti da parte della cittadinanza.

Per questo motivo l’Unione Valdera, grazie ad un processo di coinvolgimento del territorio supportato dall'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, ha portato avanti un progetto di housing sociale innovativo che cercherà di dare risposta concreta alla domanda abitativa sempre più pressante e diversificata che arriva alle istituzioni.

Martedì 15 Novembre a partire dalle ore 15.00 presso la sede dell’Unione in via Brigate Partigiane a Pontedera, si terrà un incontro aperto al pubblico, agli operatori del settore immobiliare e a tutti coloro che operano nell’ambito dell’housing, in cui sarà presentato il progetto dell’Unione Valdera.

Il nuovo servizio di housing sociale, frutto di un processo partecipato di co-progettazione fra l’amministrazione e il terzo settore, andrà ad attivare una forte azione di reperimento alloggi anche tramite lo studio di progetti innovativi di rigenerazione urbana, oltre alle tante linee di intervento progettate per contrastare il disagio abitativo e facilitare l’accesso alla casa

Insomma un piano importante e ambizioso che coinvolgerà molti soggetti del territorio e che sarà illustrato nell’incontro pubblico di Martedì 15 Novembre dal Sindaco di Bientina, delegato alle politiche sociali e abitative per l'Unione Valdera, Dario Carmassi, dall’Assessora alle Politiche Abitative del Comune di Pontedera, Sonia Luca e dalla Dr.ssa Giulia Fiorentini, ricercatrice dell'Università di Firenze che ha lavorato a questo progetto. Interverranno anche due importanti associazioni la cui collaborazione è fondamentale per l’avvio di questo nuovo servizio come l’Associazione APS Casa Insieme e la Cooperativa Arnera.

La mattina lo stesso progetto sarà illustrato agli organi di stampa in una conferenza che si svolgerà presso l’Unione con il preciso obbiettivo di rendere conto all’opinione pubblica di questo nuovo e importante servizio.

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio Stampa