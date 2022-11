Regione in subbuglio, Italia Viva vuole un confronto sulla maggioranza

Nessun membro del Corecom viene da Italia Viva. Due sono Pd e due dalle opposizioni. Questo ha portato Stefano Scaramelli, capogruppo Iv in regione, a chiedere un confronto di maggioranza col Pd, partito con cui governa in giunta.

"Per la prima volta a un partito di governo non viene consentito di esprimere un rappresentante in un organismo di garanzia. Il Pd ha la presunzione di arrogarsi tutti i posti disponibili, più perdono voti più occupano poltrone. A noi non appartiene questo modo di fare politica. Crediamo che questo sia un fatto molto grave che va ricondotto sia nella responsabilità del presidente Giani che del Pd" ha detto Scaramelli.

Ancora il capogruppo Iv: "Dopo questa frattura si apre un confronto serio e credo, anche nel merito della prossima variazione di bilancio e sulla prossime politiche che dovranno essere assolutamente condivise. Una valutazione dovrà essere fatta, chiediamo che possa essere convocato quanto prima un tavolo di maggioranza".

La risposta di Giani non si è fatta attendere. Il presidente regionale ha detto: "Non se ne parla di una maggioranza monocolore Pd. Siamo nelle condizioni di trovare accordi per andare avanti. La maggioranza ha da un lato Iv e dall'altro la sinistra oltre il Pd. Ci tengo a garantire l'equilibrio. Ritengo che nell'incontro di chiarimento che avremo ci sono le condizioni per rilanciare questa maggioranza".