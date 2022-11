Scappa a Empoli col motorino rubato a Lastra, arrestato 22enne

Beccato in piena notte con uno scooter rubato al mattino a Lastra a Signa, scappa dalla polizia di Empoli ma finisce a terra e in ospedale si appura lo stato di ebbrezza.

Questa notte un 22enne nordafricano è stato inseguito dagli agenti del commissariato di Empoli: il primo avvistamento è avvenuto alle 1.30 di notte in via Curtatone e Montanara. L'alt non è servito ed è cominciato l'inseguimento, terminato in zona Stazione quando il motorino, uno scooter Suzuki 150, ha colpito un marciapiede e il conducente è finito a terra. Una volta bloccato, il giovane è stato trasferito in ospedale da un'ambulanza della Misericordia: a causa delle ferite ha avuto una prognosi di 3 giorni.

Il motorino invece è stato restituito al proprietario, un sessantenne di Lastra a Signa che per andare a prendere un caffè al circolo Arci lo ha lasciato incustodito con le chiavi inserite nel quadro.

In più, sul conto dell'uomo fermato, è stato scoperto che il tribunale di Genova aveva disposto la custodia cautelare in carcere per reati in precedenza. L'arresto è avvenuto ed è stato denunciato pure per guida senza patente, finendo poi in carcere a Sollicciano.