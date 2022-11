Scippa cellulare alla stazione di Montecatini, arrestato

Un giovane è stato arrestato dalla polizia di Montecatini Terme per lo scippo di un cellulare ai danni di una donna brasiliana. In zona stazione la volante è stata avvicinata dalla vittima del furto. Data la descrizione, un giovane dal giubbotto nero, è stato subito rintracciato e fermato. Era un volto noto della polizia. Gli è stato subito chiesto di consegnare il telefono cellulare ma ha negato di averlo e ha cercato di scappare dal controllo. La perquisizione personale ha fatto saltar fuori il cellulare Samsung. Dai controlli in commissariato sono emersi numerosi precedenti per reati contro il patrimonio (furto e rapina), era anche gravato dalla misura di prevenzione dell’Avviso Orale emesso dal sig. Questore della Provincia di Pistoia. Risultava comunque titolare di regolare permesso di soggiorno.Dopo l'arresto il giudice ha disposto i domiciliari per lui.