Si scontrò in scooter con un cinghiale, morto 76enne di Porto Santo Stefano

Non ce l'ha fatta Emilio Busonero, 76 anni di Porto Santo Stefano (Grosseto), l'uomo che lo scorso 28 giugno, mentre stava rientrando a casa in sella al suo motorino, colpì in pieno un cinghiale nella zona dei cantieri nautici al Campone.

L'anziano, riporta La Nazione, è morto tra lunedì e martedì in una clinica a Siena: prima di raggiungere quest'ultima, era rimasto per due mesi in rianimazione all'ospedale di Orbetello, poi è stato trasferito in una clinica di Volterra nel tentativo di fargli riprendere la respirazione autonoma.

Dopo l'incidente, infatti, iniziò un lungo calvario durato oltre 4 mesi e mezzo fatto di ricoveri per colpa di un grave trauma cranico che non gli ha permesso più di respirare in maniera autonoma.