Stalking e furto, due provvedimenti pendenti su un 42enne trovato a Pisa

Doveva finire in carcere per un furto commesso 7 anni fa a Rosignano Marittimo e in più era stato 'ammonito' dal Questore per stalking nei confronti di una collega. Dai controlli della questura di Pisa di ieri un 42enne nordafricano residente nel Livornese è risultato come ricercato perché destinatario dei due provvedimenti. Per il furto è stato condannato a 2 anni e 3 mesi di pena. Il decreto era stato sospeso, l'uomo ha 30 giorni per chiedere misure alternative, altrimenti sarà carcerato.