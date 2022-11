Tenta furti negli autolavaggi, denunciato

La notte dell'8 novembre un 43enne è stato denunciato a Lucca. La segnalazione è arrivata alle 22.50 alla polizia dopo che un noto autolavaggio aveva subito un tentativo di furto. Nell'occasione le casse erano state danneggiate.

Gli agenti hanno subito le immagini del sistema di videosorveglianza acquisendo le informazioni utili per individuare il responsabile. Dopo alcuni minuti una persona corrispondente alla descrizione è stata intercettata e fermata in prossimità di un secondo autolavaggio; anche in questo caso aveva danneggiato le casse automatiche.

Il sistema di videosorveglianza ancora una volta ha sorpreso lo stesso soggetto che, con chiavi inglesi e martello, tentava di forzare la cassa. L’uomo, residente in provincia di Viterbo, è stato pertanto denunciato per tentato furto pluriaggravato continuato e munito di Foglio di Via del Questore di Lucca per tre anni.