Ha provato a rubare in una gelateria di Viareggio in passeggiata, un mese dopo è stato individuato dalla polizia e denunciato. Un 45enne è finito nel mirini degli agenti, beccato grazie alle immagini di videosorveglianza.

Si tratta di un noto pregiudicato viareggino, che è stato quindi indagato in stato di libertà per il possesso degli arnesi e per il tentativo di furto.