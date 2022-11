Tommaso Villa lascia Forza Italia ed entra nella Lega di Firenze

“Nonostante il sacrificio elettorale della Lega con l’esperienza del Governo Draghi - dichiarano Mario Lolini e Federico Bussolin, rispettivamente Commissario regionale e provinciale di Firenze della Lega - a Firenze e in Toscana il partito continua a strutturarsi aggiungendo forze determinanti che contribuiranno alla crescita della Lega e alla vita del capoluogo toscano. In questa ottica siamo felici di accogliere Tommaso Villa in un progetto, quello della Lega, che sarà capace di trarre vigore dalla sua esperienza politica e dalla comune volontà di dare una svolta significativa a Firenze.

Il suo ingresso - sottolineano i dirigenti leghisti - è la conferma che la Lega anche in Toscana ed a Firenze è e rimane “attrattiva”, qualità della quale non possiamo che essere felici. Un segnale importante che rispecchia la volontà del Segretario Matteo Salvini di apertura e crescita continua del partito. Auguriamo a Tommaso un proficuo lavoro assieme ai nostri militanti”.

“Ho scelto con entusiasmo di aderire al progetto di Matteo Salvini - dichiara Tommaso Villa - con una Lega che esprime un programma ed una volontà di cambiamento precisi, a partire dai temi concreti come l’emergenza bollette. Sono felice di poter dare il mio contributo al partito, nella realtà della Provincia di Firenze, ed in tutta la Regione, pronto ad affrontare nei prossimi anni i numerosi appuntamenti elettorali”.

Fonte: Ufficio Stampa