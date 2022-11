Vendita di nicotina a minori, possibile chiusura per 15 giorni di un negozio a Camaiore

La tutela dei minori è sempre stato un obiettivo della polizia municipale di Camaiore, sia sotto il profilo della vendita degli alcoolici (nel 2021 denunciati e sanzionati titolari di pubblici esercizi), nonché per la sicurezza stradale (diversi i progetti di sensibilizzazione portati avanti negli anni): anche per la vendita di prodotti a base di nicotina l’attenzione rimane massima, e lo conferma un recente intervento.

Da tempo, anche a seguito di segnalazioni da parte di alcuni genitori, il Comando della polizia municipale aveva attenzionato alcuni esercizi per la vendita di generi di monopoli. Durante queste attività di monitoraggio, che hanno interessato tutto il territorio, uno di questi è stato colto in flagrante mentre vendeva prodotti con nicotina a minori.

A seguito del controllo, gli agenti hanno riportato che presso tale esercizio veniva effettuata la vendita di un liquido per sigarette elettroniche contenente nicotina 4mg/ml ad un minorenne, concretizzando la violazione dell’art 25 del Regio Decreto 2316 del 24 dicembre 1934, come modificato dall’articolo 24 del dlgs. 12 gennaio 2006 , in materia di attività di vendita generi di monopolio.

Pertanto all’esercizio è stata contestata la violazione di cui sopra, con una sanzione che verrà stabilità dal Prefetto e che può arrivare anche a tremila euro, e con la sanzione accessoria, sempre disposta dal Prefetto, della chiusura di 15 giorni.

“Nel cogliere l’occasione per complimentarmi e ringraziare tutto il mio personale per questa importante operazione – commenta il Comandante della PM di Camaiore Claudio Barsuglia -, ma anche per quanto sta facendo quotidianamente nel vasto territorio del nostro Comune, voglio evidenziare ancora una volta le nostre capacità operative e professionali, come risulta da queste azioni, soprattutto in un settore molto delicato come quello dei minori. Si tratta di attività prioritarie, sia per il mio Comando che per l’Amministrazione Comunale”.