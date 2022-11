Volley Castelfiorentino, I'Giglio U14 sconfitta a Scandicci

Le ragazze dell'Under 14 de I'Giglio tornano sconfitte dalla trasferta a Scandicci, dopo aver ceduto in tre set alle padrone di casa.

La partita inizialmente sembrava essere partita per il verso giusto con le nostre in vantaggio nei primi punti; vantaggio però durato ben poco: troppi errori, anche su palloni semplici, hanno rotto la stabilità e le avversarie hanno preso il largo. Il secondo set invece è stato molto più combattuto. Nonostante le ragazze della Stella Rossa siano più avanti tecnicamente, le castellane hanno tenuto duro fino 18 pari. La serie di battute indovinata dalle padrone di casa ha aiutato a indirizzare il risultato, ma a mancare alla squadra di Elena Furiesi è stata probabilmente la convinzione. Nonostante i time out richiesti le ragazze de I'Giglio sono risultate quasi passive in determinati momenti. E questo è stato ben visibile soprattutto nello sviluppo del set finale, lasciato totalmente in mano a Stella Rossa nonostante la lotta serrata nel parziale precedente.

La prossima partita vedrà l'U14 del I'Giglio sul campo di casa per ospitare il Chianti Volley, appuntamento fissato a sabato 12 novembre alle 15.30.

Stella Rossa - I'Giglio: 3-0 (25-15, 25-20, 25-12)

