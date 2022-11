“Le Api amiche preziose”, secondo incontro: si parlerà di apicoltura

Proseguono gli appuntamenti dedicati alla biodiversità con il ciclo denominato ‘Le Api amiche preziose’, a cura dell’apicoltore Davide Cristofori. Sabato 12 novembre 2022, alle 17, al Cenacolo degli Agostiniani, in via dei Neri, 15, l’argomento sarà ‘L’apicoltura, un pomeriggio per scoprirla e parlarne insieme’.

Il programma proseguirà domenica 27 novembre, sempre alle 17 al Cenacolo degli Agostiniani, con un incontro che affronterà il tema della pratica della apicoltura urbana: che cos'è, dove e come si può fare e perché sta diventando una pratica così importante.

Domenica 4 dicembre 2022, alle 17, incontro conclusivo, sempre agli Agostiniani, per parlare di ‘Tecniche di apicoltura e approfondimenti’, dedicato a coloro che sono già esperti di apicoltura.

Al termine di ogni incontro sarà offerta una piccola degustazione a base di miele.

Questo nuovo format di iniziative sulle api e la loro vitale importanza rientra nell’ambito del progetto TOBE(E)mpoli del Comune di Empoli, nato pochi mesi fa, in collaborazione con la cooperativa SintesiMinerva. Ha visto l’inaugurazione del primo ‘Bee Hotel’ in città, installato al parco di Serravalle, a cui si aggiungeranno altre casette collocate in altre zone.

TOBE (E)mpoli vuole investire nel benessere del territorio tutelando la biodiversità urbana e gli ecosistemi territoriali mediante l’incremento del verde cittadino, la coltivazione di specie vegetali, la riduzione di biocidi, l’incentivazione dell’agricoltura e la protezione delle api che rivestono un ruolo fondamentale per l’uomo e per l’ambiente.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa