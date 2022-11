Campionati italiani a squadre di Subbuteo Tradizionale, San Miniato porta 20 giocatori. I risultati

Nei giorni 5 e 6 novembre 2022 a San Benedetto del Tronto si sono svolti i campionati italiani a squadre di Subbuteo Tradizionale. Ben 20 giocatori suddivisi in Serie A, B e C sono stati schierati dalla compagine di San Miniato (PI), uno schieramento di colori giallorossi mai visto ad un campionato italiano.

In Serie A lo squadrone, in testa al ranking nazionale, orfana del suo capitano Pier Luigi Signoretti infortunato, non carbura per tutto il weekend, rischiando addirittura i playout retrocessione. Alla fine chiude la classifica con un seppur dignitoso settimo posto.

In Serie B invece ottima la prestazione della seconda squadra, il Grifo Sombrero, che riesce, lottando punto a punto, a mantenere la categoria.

In Serie C infine la terza squadra, il Real Sombrero, chiude il suo campionato facendo vedere ottime cose.

Che dire, è stato bello vedere 20 ragazzi (più o meno, vista l’età di alcuni non proprio “giovani”!), provenienti da tutta Italia, indossare la casacca giallorossa con la consapevolezza di far parte di un gruppo e condividere un’esperienza unica come i campionati italiani. Forza Sombrero e avanti così verso nuovi importanti traguardi!

Fonte: Subbuteo Club Sombrero San Miniato (PI)