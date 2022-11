Dario Parrini vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali

Il senatore toscano Dario Parrini è stato eletto vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali. Ad annunciarlo è lo stesso parrini attraverso un post sui suoi canali social: "Si stanno insediando in queste ore le dieci commissioni permanenti del Senato. Io sarò di nuovo nella prima, la Commissione Affari Costituzionali, che ho avuto l'onore di presiedere per oltre due anni quando ero esponente della maggioranza, e nella quale mi impegnerò a fondo in questa legislatura, da rappresentante dell'opposizione, agevolando le scelte che riterrò utili al Paese e contrastando con rigore e correttezza quelle che mi sembreranno sbagliate. Avrò l'opportunità di farlo da Vicepresidente, carica alla quale sono stato eletto pochi minuti fa. Le questioni istituzionali sono centrali per il buon funzionamento dello Stato, e richiedono passione e molto studio. Di sicuro io e gli altri componenti del gruppo Pd in commissione (Andrea Giorgis , Valeria Valente e Marco Meloni) non faremo mancare il nostro contributo!"