Esplosione in piena notte in un negozio di Borgo San Lorenzo

Alle 4.30 di questa notte è avvenuta un'esplosione di fronte a un negozio di prodotti idroelettrici di Borgo San Lorenzo. Un ordigno è stato lasciato deflagrare, provocando la rottura della porta d'ingresso e il danneggiamento dell'insegna. Sul posto i carabinieri di Borgo San Lorenzo e gli investigatori del Nucleo operativo. Nessun ferito ma grandi danni materiali. Non sono note ancora le motivazioni, se di minaccia o di atto vandalico, più probabile un tentativo di furto finito male. Al momento non si registrano ammanchi di materiali e sono in corso gli accertamenti.