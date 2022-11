Ex libris, settima edizione della mostra sulla piccola grafica a Santa Croce

Sabato 12 novembre alle ore 17.00 presso il Centro Espositivo Villa Pacchiani di Santa Croce sull’Arno si inaugura la mostra dei lavori partecipanti alla settima edizione del Premio Santa Croce Ex libris - piccola grafica, un’iniziativa del Comune di Santa Croce sull'Arno, a cura di Ilaria Mariotti. La mostra è realizzata con la collaborazione di Crédit Agricole Italia.

Il Premio è stato istituito nel 2006 sotto la direzione di Eugenio Cecioni e insieme al Premio Santa Croce Grafica, anch’esso biennale, costituisce uno degli appuntamenti fissi nella programmazione di Villa Pacchiani, nel segno della promozione dell’arte dell’incisione che a Santa Croce sull’Arno ha una tradizione più che trentennale. Dopo l’interruzione forzata del 2020 a causa della pandemia il Premio si rinnova ora con un nuovo appuntamento.

Al Premio partecipano su invito autori internazionali con tre proposte inedite e non, mai presentate in altre edizioni del Premio. Gli autori partecipano con ex libris o piccole grafiche (misura massima cm 29,7 x 21) realizzate con la tecnica di calcografia, xilografia e litografia.

Vengono ammesse anche opere eseguite con tecniche sperimentali purché siano presenti una o più tecniche tra quelle precedentemente citate.

La commissione valuta la proposta nella sua interezza.

Il premio è unico e indivisibile: la sua dotazione è di 2.500 Euro. Li vince l’artista, non con un lavoro tra i tre inviati ma per la totalità della proposta.

Tutte le opere partecipanti al Premio restano di proprietà del Gabinetto dei Disegni e delle Stampe del Comune di Santa Croce sull’Arno.

Alla settima edizione hanno partecipato:

Marianna Antonacci, Ettore Antonini, Eva Aulmann, Aušra Čapskytė-Šarauskienė, Luigi Casalino, Natalija Cernecova, Fausto de Marinis, Erica Forneris, Mario Gosso, Marino Grassi, Sergiy Hrapov, Evgeniya Hristova, Günter Hujber, Janne Laine, Lanfranco Lanari, Valerio Mezzetti, Marcela Miranda, Elena Molena, Rumen Petrov Nistorov, Claudio Olivotto, Peter Kocák, Gennady Pugachevsky, Gianfranco Schialvino, Aniello Scotto, Leonid Stroganov, Katarína Vašíčková, Vladimir Vereshagin, Gianni Verna, Vladimir Zuev.

La giuria del Premio è composta da: Eugenio Cecioni - professore emerito dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, Firenze, Ilaria Mariotti - Direttore del Centro Espositivo e del Centro Polivalente Villa Pacchiani, Gian Carlo Torre - storico dell’ex libris.

Durante l’inaugurazione verrà proclamato il vincitore della settima edizione del Premio e presentato il catalogo.

La mostra rimarrà aperta fino al 27 novembre dal venerdì alla domenica ore 16.00-19.00

info: Biblioteca Adrio Puccini 0571 30642 - 0571 389850; Ufficio cultura 0571 389853

email: s.bucci@comune.santacroce.pi.it

www.villapacchiani.it

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno