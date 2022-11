Festival delle Donne, Di Rosa e Bianconi (FdI) non ci stanno: "Un comizio elettorale anti destra"

Le Commissarie Simona Di Rosa e Tiziana Bianconi, esponenti del centrodestra locale nella commissione pari opportunità di Empoli, vogliono esprimere il loro dissenso per l'organizzazione del festival delle donne, tenutosi il 4 e 5 Novembre 2022.

"Inaspettati e fuori luogo gli interventi dell'On.Boldrini, che ha trasformato il festival delle donne in un comizio elettorale anti destra: un attacco vero e proprio a tutte le donne che si sentono di destra e direttamente al Presidente Meloni. Un monologo antidemocratico: senza possibilità di dibattito e coinvolgimento alcuno dell'opposizione politica. Le questioni che sono state trattate non sono condivisibili né nel merito né nella forma, con richiami al tema della declinazione al femminile dei ruoli, della cancel culture, femminismo e patriarcato.

Come donne, e donne di destra, ci sentiamo offese dalle parole dell'On. Boldrini, dalle sue accuse di ignoranza della lingua italiana e di non condivisione della causa femminile. Occorre tener presente che la destra fonda la propria politica sul concetto di pari opportunità - la realizza nei fatti esprimendo il Primo Presidente del Consiglio donna - il quale talvolta può non coincidere con quello della sinistra e con il superato femminismo, eppure tuteliamo diversamente la questione di genere. La nostra visione piuttosto corrisponde alla parità dei sessi e riconoscimento del merito all'interno della società, ove determinante è l'esercizio del proprio ruolo e sensibilità, e non la sua declinazione esclusivamente al femminile, che comunque deve rimanere una scelta personale non imposta".

Fonte: Ufficio Stampa