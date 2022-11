'Insieme contro la violenza sulle Donne' all'ospedale di Pescia

E’ già possibile prenotarsi per aderire all’iniziativa che si svolgerà all'Ospedale SS. Cosma e Damiano di Pescia in occasione della Giornata Mondiale Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il prossimo 25 novembre. L’incontro è promosso da Onda (Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere).

Con l'iniziativa dal titolo "Insieme contro la violenza sulle Donne" si darà l'opportunità ai cittadini di partecipare ad un incontro volto ad informare sui vari percorsi di supporto e protezione delle donne vittime di violenza.

L’incontro si terrà il giorno 21 novembre dalle ore 16 alle 18 nell’Oratorio S. Antonio Abate (via Cesare Battisti- Pescia).

I cittadini interessati ad aderire all'iniziativa possono già prenotarsi chiamando il numero 0572/460445 attivo dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 18:00; una volta effettuata la prenotazione potranno partecipare all'incontro.

Sono previsti gli interventi di Daniela Peccianti, Responsabile unità funzionale Servizio Sociale zona Valdinievole, Società della Salute Valdinievole, Sabrina Melosi, Psicologa del Team Territoriale Codice Rosa, Azzurra Gagliardi, Assistente Sociale team Codice Rosa, Società della Salute Valdinievole, Giovanna Sottosanti, Referente Centro Antiviolenza, Stella Cutini, Referente Centro Ascolto Uomini Maltrattanti e Davide De Servi, Dirigente del Commissariato di P.S. di Pescia

Oltre agli interventi dei relatori verranno proiettati dei video informativi con successivo dibattito all'interno del quale è prevista la partecipazione attiva dei cittadini tramite domande aperte.

L'incontro avrà inizio con i saluti delle autorità, interverranno: Oreste Giurlani, sindaco di Pescia, Lucilla Di Renzo, direttore sanitario del presidio ospedaliero, Stefano Lomi direttore SdS Valdinievole e Giuditta Niccolai referente direzione sanitaria di Pescia.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa