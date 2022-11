Investita dal treno a Castelfiorentino, convoglio bloccato per un'ora

Una giovane è stata investita da un treno regionale poco dopo il ponte Falcone e Borsellino a Castelfiorentino in via Ridolfi. Il fatto è avvenuto alle 20.20, il treno era partito da Siena e diretto a Empoli. Sul posto gli accertamenti della polfer e una squadra dei vigili del fuoco di Petrazzi. La ragazza in un primo momento era ancora in vita. Il convoglio è rimasto fermo per svariato tempo, bloccando il traffico ferroviario sulla linea Empoli-Siena. Sono stati allestiti trasporti alternativi per i passeggeri. Presenti sul posto anche i carabinieri e il sindaco Alessio Falorni.