Il secondo miglior vino del mondo viene dalla Toscana

Con la 2^ posizione del Brunello di Montalcino Riserva 2016 di Fattoria dei Barbi, annunciata oggi dalla top 100 di Wine Spectator, la speciale classifica sui migliori vini del pianeta redatta come ogni anno dalla rivista americana di settore più influente al mondo, la Docg toscana bissa la conquista del podio di due anni fa.

Per il presidente del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, Fabrizio Bindocci: “Siamo doppiamente contenti di questo riconoscimento perché va a una delle aziende fondatrici del Consorzio, Fattoria dei Barbi, che ha fatto la storia del Brunello di Montalcino. Non finiremo mai di ringraziare la famiglia Cinelli Colombini, a partire da Stefano, da sempre impegnato nel tenere viva la memoria e la tradizione di una denominazione che negli anni è diventata un simbolo dell’enologia mondiale. Benvenuto Brunello, al via domani, inizia perciò nel migliore dei modi nella consapevolezza che questo ennesimo riconoscimento sia uno stimolo anche per le nuove generazioni del Brunello”.

La top ten di Wine Spectator - svelata fino alla seconda posizione - vede al momento, oltre al Brunello di Fattoria dei Barbi, altri due vini toscani in quinta e ottava posizione.

Fonte: Ufficio stampa