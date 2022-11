Non vuole pagare il conto, minaccia il negoziante con un coltello e rompe una vetrina: denunciato

Intorno alle ore 20 una pattuglia della polizia di Pisa è intervenuta in Piazza delle Vettovaglie presso un esercizio di ristorazione in quanto il proprietario, un cittadino straniero, ha riferito di un soggetto che al momento di pagare si sarebbe rifiutato di saldare il conto e avrebbe iniziato a dare in escandescenza. Lo stesso, a dire dell’esercente, ha poi afferrato un coltello da un tavolo minacciandolo, ma senza passare alle vie di fatto.

Dopo essersi allontanato dal locale è rientrato poco dopo con alcune bottiglie di vetro in mano e le ha scagliate contro la vetrina, infrangendola, per poi allontanarsi in tutta fretta dalla piazza. Nessuno ha riportato lesioni. I poliziotti intervenuti in base alle testimonianze raccolte e alle immagini della videosorveglianza sono a buon punto nella identificazione dell’autore, uno straniero abituale frequentatore della zona, che verrà denunciato per danneggiamento aggravato, minacce e insolvenza fraudolenta.