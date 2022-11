Oltre 200 volumi in arrivo alla Biblioteca di Ponsacco

La biblioteca comunale “Maria Bacci” di Villa Elisa è sempre più ricca e aggiornata.

Grazie al contributo del Ministero della Cultura a sostegno dell’editoria libraria, oltre 200 nuovi volumi si aggiungeranno al patrimonio di 16mila libri già quotidianamente messi a disposizione di tutti i cittadini.

Da Stephen King a Tolkien, passando per i grandi classici di Kafka e Tolstoj, la biblioteca di Ponsacco offre una sempre più ampia possibilità per i lettori di ogni età. Fra le new entry anche collane per ragazzi e libri destinati alle prime letture pensati per i più piccoli. Inoltre, sono stati acquistati anche i volumi necessari ai progetti delle scuole, che nei prossimi mesi incontreranno gli autori dal vivo. I nuovi arrivi giungeranno in biblioteca prima di Natale e saranno subito inseriti nella rete “Bibliolandia”.

L’acquisto è stato possibile grazie ai contributi statali voluti dal Ministro Dario Franceschini che ha destinato, a livello nazionale, 30milioni di euro per l’aggiornamento e il rinnovamento delle biblioteche italiane, di cui € 8.700,17 al Comune di Ponsacco.

La biblioteca di Ponsacco è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13. Oltre ai libri è possibile prendere in prestito anche Dvd e audiolibri.

Fonte: Ufficio Stampa