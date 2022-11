Picchia donna alle Cascine per venderle droga, fugge uomo con machete

Una 22enne è stata minacciata con un machete e poi picchiata a calci, pugni e con un bastone da una persona che conosceva e che già in passato aveva insistito per avere denaro in cambio di droga da vendere. Il fatto è accaduto nella mattina di ieri al Parco delle Cascine di Firenze. L'uomo è poi fuggito perché dei passanti sono intervenuti e hanno dato l'allarme. La 22enne ha rifiutato le cure mediche. I carabinieri del Norm sono intervenuti e indagano anche con l'aiuto delle telecamere di videosorveglianza.