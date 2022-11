"Pisa2050": convegno internazionale agli Arsenali Repubblicani per progettare la città del futuro

Si apre domattina venerdì 11 novembre, a parire dalle ore 9, il convegno internazionale “Pisa2050. Connessioni VerdeBlu per la città del futuro” che si terrà agli Arsenali Repubblicani di Pisa. Il convegno è promosso dal Comune di Pisa e organizzato dalla rivista internazionale Topscape Paysage per la promozione e lo sviluppo dell’architettura del paesaggio, in collaborazione con Euroambiente. Media partner Il Sole24Ore. Tra i relatori saranno presenti anche rappresentanti delle città di Rotterdam, Copenaghen, Stoccolma, Angers.

“Connessioni VerdeBlu per la città del futuro”: mobilità dolce, nuovi parchi e infrastrutture verdi, navigabilità del fiume. Pisa programma le strategie per i prossimi trent’anni per progettare la città del futuro: rafforzare il sistema delle piste ciclabili connesse con il verde pubblico, progettare spazi verdi sempre più vivibili e facilmente accessibili, lavorare alla riscoperta del fiume come infrastruttura di comunicazione e promozione turistica.

“Per parlare delle idee e delle prospettive future della città – ha spiegato il sindaco di Pisa Michele Conti - abbiamo voluto condensare in un momento di confronto tutti i contributi utili a pensare Pisa da qui al 2050. Vogliamo costruire una visione della città insieme ai cittadini, alle categorie professionali, architetti e ingegneri, a tutti i tecnici che collaborano e collaboreranno con l’Amministrazione, alle istituzioni e realtà più importanti del territorio, a partire dall’Università di Pisa, per creare una città in cui la qualità della vita dei cittadini è al primo posto, dove tutti gli interventi sono pensati per sviluppare tre grandi temi: la mobilità sostenibile, le infrastrutture verdi e la navigabilità dell’Arno. Questi sono i tre cardini principali, le tre direttive lungo cui sviluppare il futuro di Pisa e renderla una città europea. Per farlo ci confronteremo con le città vicine a noi, che condividono il progetto di mobilità di area vasta, e con le realtà europee che sono più avanti di noi su questi temi, tra cui Rotterdam, Copenaghen, Stoccolma, Angers.”

Il programma completo è sul sito del Comune di Pisa.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa