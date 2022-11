Sport per tutti 2022-23, pubblicato il bando a Pisa

Rinnovato per l’anno sportivo 2022-23 il progetto “Sport per tutti” lanciato dal Comune di Pisa per promuovere lo sport tra giovani e giovanissimi, tramite l’assegnazione di voucher rivolti alla famiglie con bambini e ragazzi nella fascia di età dai 6 ai 18 anni che frequentano (o sono intenzionati a frequentare) attività sportive. È stato pubblicato da pochi giorni il bando rivolto ad associazioni e società sportive interessate a registrarsi all’interno del progetto. L'adesione dei soggetti sportivi è possibile dall’8 novembre fino al 9 dicembre, tramite il modulo presente sulla pagina Servizi on-line del sito web del Comune di Pisa, al link https://istanzeonline.comune.pisa.it/. Una volta formata la lista dei soggetti sportivi accreditati, sarà pubblicato nel mese di dicembre il bando rivolto alle famiglie che potranno presentare la domanda di partecipazione, scegliendo la pratica sportiva tra quelle previste nell’elenco.

“Per l’anno 2021-22 – spiega il sindaco di Pisa Michele Conti – sono state 270 le famiglie che hanno beneficiato del contributo messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale per rendere le attività sportive accessibili a tutti. Con questo progetto favoriamo la partecipazione di quei bambini e ragazzi che finora non hanno potuto accedere alla pratica delle attività sportive, a causa di situazioni economiche difficili, andando a sostenere i nuclei familiari che non possono far fronte all’impegno necessario per la frequenza dei corsi. Il Comune di Pisa mette a disposizione 40mila euro sotto forma di voucher nominali assegnati alle famiglie, che vengono rimborsati direttamente alle società aderenti al progetto. È un modo per promuovere la pratica dello sport, fondamentale per lo sviluppo e la crescita psicofisica di ogni bambino e preziosa per prevenire nei ragazzi situazioni di difficoltà. Ma rappresenta anche uno strumento, che si aggiunge ai contributi ordinari, per sostenere tutte le associazioni sportive che svolgono un importante ruolo di presidio sociale sul nostro territorio.”

Il bando per le associazioni. Possono partecipare al bando società e associazioni ASD e SSD, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali regolarmente iscritte al CONI con la sede legale nel Comune di Pisa, presentano domanda di partecipazione al bando, entro e non oltre le ore 12 del 9 dicembre 2022, utilizzando lo specifico formulario on-line disponibile sul sito web. La procedura sarà attivata indicando quali corsi si intendono offrire e per quali discipline sportive, i posti disponibili e il costo del corso. Il Servizio Sport elaborerà un elenco completo dei soggetti accreditati, che pubblicherà sul sito del Comune di Pisa. L’Ufficio Sport aprirà poi uno specifico bando per la partecipazione delle famiglie, che darà diritto ad un voucher per partecipare ai corsi. I voucher, nominativi ed intestati al beneficiario delle prestazioni, dovranno essere presentati dalle associazioni sportive partecipanti alla fine dei corsi effettuati all’Ufficio Sport del Comune di Pisa per la successiva liquidazione. Il bando per le associazioni e tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune accessibile dall’area Servizi online – Sport.

Il bando per le famiglie che verrà pubblicato entro la fine dell’anno 2022, sarà rivolto alle famiglie residenti a Pisa con bambini e ragazzi in età dai 6 ai 18 anni (non compiuti) con Isee non superiore a 30mila euro. L’entità del contributo omnicomprensivo sarà di 150 euro a bambino-ragazzo, fino ad un massimo di 450 euro a famiglia, e verrà erogato sulla base della graduatoria stilata in ordine decrescente risultato dalla dichiarazione Isee. Il contributo verrà versato direttamente dal Comune di Pisa al soggetto sportivo che organizza il corso o l’attività sportiva, al quale il beneficiario presenterà l’apposito voucher. Appena il bando per le famiglie sarà pubblicato sul sito web, l’Ufficio Sport del Comune di Pisa comunicherà la possibilità di iscriversi per parteciare al bando

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa