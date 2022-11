A Firenze incontro tra Confindustria e Enel Italia

Si è svolto presso l’Innovation Center di Lungarno Soderini, a Firenze, il meeting con le imprese di Confindustria Toscana. L’evento ha coinvolto numerose aziende del territorio regionale ed è stato introdotto dal coordinatore di Confindustria Toscana Gabriele Baccetti. La responsabile Procurement Enel Italia Alda Paola Baldi è intervenuta con alcuni dei suoi collaboratori ed ha illustrato l’importante piano di investimenti 2022 – 2024.

Tra le opportunità a sostegno della crescita, Enel ha presentato il progetto “Energia per crescere” per rispondere al fabbisogno di tecnici in ruoli operativi in particolare nell’ambito della gestione reti elettriche con l’obiettivo di formare e inserire nel mondo del lavoro oltre 5mila giovani entro fine 2023. Ad oggi sono già pervenute oltre 7.600 candidature di giovani da tutta Italia, di cui circa 400 in Toscana.

Inoltre a supporto dei propri fornitori, Enel ha sviluppato il Supplier Development Program per consentire anche alle PMI di rispondere alle complesse sfide della transizione energetica. In particolar modo, le imprese possono trovare servizi in convenzione in materia di elettrificazione, digitalizzazione, competenze professionali, sostenibilità e circolarità, resilienza e consolidamento economico e finanziario. L’obiettivo di Enel è fornire gli strumenti adeguanti alle imprese e ai giovani che vorranno essere protagonisti del processo di trasformazione che vivremo nel prossimo triennio.

In conclusione, particolare risalto è stato dato sia al fatto che la Toscana è un’eccellenza green nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (geotermico e idroelettrico), con le quali si riesce a coprire più del 40% del fabbisogno elettrico della regione, sia al piano di riqualificazione ambientale dell’area mineraria di Santa Barbara nel Valdarno, attività e progetti di sviluppo sostenibile, innovazione ed economia circolare che creano opportunità e occupazione per i territori toscani.

Fonte: Enel Comunicazione Italia