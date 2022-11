Alluvione a Figline Valdarno, assolto l'ex sindaco Nocentini

Riccardo Nocentini, ex sindaco di Figline Valdarno coinvolto nel procedimento sull'alluvione del 2013, è stato assolto in appello perché il fatto non costituisce reato. Nocentini era stato condannato dal tribunale di Firenze per cooperazione in disastro colposo, accusa legata all'esondazione del torrente Ponterosso, che nell'ottobre 2013 provocò allagamenti e danni ad abitazioni e aziende.

Ribaltata la sentenza di primo grado: nell'aprile 2019 all'ex primo cittadino erano stati inflitti otto mesi di reclusione. La Corte d'appello ha confermato le assoluzioni per due dirigenti del dipartimento dei lavori pubblici della Provincia, mentre ha condannato a 8 mesi i due imprenditori edili che realizzarono il ponte abusivo: l'opera fece da tappo a detriti e rami trascinati dalla piena, provocando l'esondazione del torrente Ponterosso.