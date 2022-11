Biblioteca Empoli, gli appuntamenti in Sezione Ragazzi

Ogni settimana sono tante le iniziative che invadono la Sezione Ragazzi della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli. Un ricchissimo cartellone di eventi per ogni età, dagli 0 ai 17 anni, con un occhio attento agli adulti.

Sferruzzanti all’opera nei locali della biblioteca, Baby M-assaggi, letture di ogni genere, una speciale Ora del Racconto ‘germogliosa’, l’Ora del fare tra linee spezzate e curve e Sibilla Natura.

Ecco le attività della prossima settimana:

Lunedì 14 novembre, alle 15.30, un nuovo appuntamento con “Sferruzza, Sferruzza” e le super creative sferruzzanti, che nei locali della biblioteca si metteranno all’opera tra punti ai ferri e all’uncinetto. Per partecipare scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it oppure contattare il numero 0571 757840. Alle 17, appuntamento coi Baby M-assaggi di lettura, ciclo di incontri dedicati ai piccolissimi accompagnati dai loro genitori. Un pomeriggio percorso fatto di parole, suoni e tanti albi illustrati da osservare e toccare. (18-36 mesi)

Martedì 15 novembre, alle 17, un’Ora del racconto ‘germogliosa’. Più Lingue, più storie. Saranno proposte letture dedicate alla bellezza delle lingue del mondo accompagnate da magiche illustrazioni. Tante divertenti ed emozionanti storie da leggere e scoprire insieme (3-7 anni)

Giovedì 17 novembre, alle 17, L'Ora del Fare. Colori & Linee. Un pomeriggio tra linee spezzate, linee curve e linee miste e scegliendone una e, senza mai alzare la matita dal foglio, nascerà un bel disegno. Laboratorio creativo tutto da scoprire... e disegnare!

(4-10 anni)

Sabato 19 novembre, alle 17, evento speciale con Sibilla Natura. Barattoli, sonagli, carta e pennarelli. Torna l’appuntamento con il laboratorio/narrazione “Sibilla Natura - Barattoli Sonagli Carta e Pennarelli” in cui le fiabe non sono solo narrate ma anche rielaborate insieme ai bambini, in una decostruzione e poi ricostruzione che farà conoscere più da vicino i protagonisti delle avventure raccontate, con particolare attenzione al ruolo degli elementi della Natura. La fiaba di questo mese sarà "La Rosa". Laboratorio teatrale per una narrazione corale a cura di Katia Frese e La Valigia blu. (5-11 anni)

LE VETRINE - La vetrina principale della biblioteca “Libri alla finestra” sarà dedicata a partire dalla prossima settimana alla castagna, ai funghi e ai frutti dell’autunno. Tanti libri e film a tema in bella mostra. Mentre, sullo scaffalino della Sezione Ragazzi ci saranno i libri selezionati dai piccoli bibliotecari per un giorno di “Ti regalo un giorno da bibliotecario #bimbimbiblio” dal titolo ‘La scienza. Tra flora e fauna’.

ORARI - Si ricorda che l’orario della Sezione ragazzi è: lunedì – venerdì 10-19 e sabato 9-13 16-20. L’orario in vigore per la Sezione generale della biblioteca è: lunedì – venerdì 9-20 e sabato 9-13 16-20

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa