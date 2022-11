Biglietti in beneficenza per 4 partite dei Lupi Santa Croce

Nel solco delle iniziative a carattere promozionale, sociale e benefico, la società Lupi Santa Croce è lieta di presentare un nuovo importante progetto che avrà come contesto il campionato nazionale di serie B e in particolare i tanti derby interni, ben quattro, previsti nel girone F.

Contrariamente alle altre partite, che rimarranno a titolo gratuito, l’ingresso ai suddetti eventi avrà un costo “simbolico” di € 5, sia per i tifosi di casa che per i sostenitori delle altre squadre. La cifra raccolta sarà rendicontata a fine stagione e l’intera somma raccolta, comprensiva di ulteriori interventi e offerte, sarà destinata ad una Onlus o Fondazione toscana ancora da ufficializzare e che sarà presentata in corso d’opera.

I soldi degli appassionati santacrocesi e dei supporters delle altre squadre ricadranno dunque in beneficenza sul territorio e questo grazie alla passione dei tifosi e al nostro meraviglioso sport. La speranza è che la presente iniziativa, in tali occasioni, porti ancora più persone sugli spalti del Pala Parenti Gruppo Lupi Forum; la presenza, oltre che utile a godere dello spettacolo regalato da un derby di alto livello, sarà utile anche per i meno fortunati beneficiari. I dettagli del progetto, eventuali altre partnership, le cifre raccolte, le modalità di consegna che sicuramente saranno “in presenza”, tutte le notizie inerenti, verranno via via comunicate e svelate tramite gli usuali comunicati stampa e i social ufficiali della società. Queste le date:

12 nov, Lupi S. Croce – Lupi Estintori Pontedera

8 gen, Lupi S. Croce - VVF Tomei Livorno

12 feb, Lupi S. Croce – Kabel Prato

6 mag, Lupi S. Croce - Imballplast Castelfranco