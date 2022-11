Cordone: "825 anni fa a San Genesio la prima Lega Toscana"

"Oggi 11 novembre 2022 ricorre l'825° anniversario della costituzione di una Societas Tusciae, avvenuta l'11 novembre 1197 a San Genesio (oggi in loco vi sono degli scavi archeologici presso La Scala di San Miniato), meglio nota come Lega Toscana, con tanto di regolamento e di statuto ad hoc", così si esprime Marco Cordone, Segretario della Lega a Fucecchio e Consigliere Nazionale dell'ANCI.

E continua:" La Lega Toscana che in un primo tempo era costituita dai rappresentanti dei Comuni di Lucca, di Firenze, di Siena e di San Miniato, insieme al Vescovo di Volterra, Ildebrando Dei Pannocchieschi, pochi giorni dopo si allargò anche ai Comuni di Arezzo, Prato, ai Conti Guidi, agli Alberti, agli Aldobrandeschi e a numerosi borghi tra i quali Colle di Val d'Elsa, Certaldo e Figline. Quelli erano tempi di vacanza imperiale, dopo la morte di Enrico VI e dell'imminente lotta per la successione imperiale tra Filippo di Svevia. Marchese di Toscana e Ottone IV.

Dalla lettura di testi appropriati, grazie anche alle ricerche condotte da Stefano Cartocci (Consigliere del Direttivo comunale della Lega a Fucecchio) e da Marco Manuelli (Consigliere comunale e Segretario della Lega a Gambassi Terme), abbiamo visto che due Cardinali della Curia romana, funsero da notai della costituzione della Societas Tusciae detta anche Lega Toscana, testimoniando l'interessata simpatia pontificia nei confronti del nuovo organismo".

Inoltre, il Consigliere Cordone sottolinea che:" 825 anni fa con la Societas Tusciae, si riuscì a dimostrare che esisteva già nella ex Marca di Tuscia, una coscienza identitaria che si differenziò dalla più nota Lega Lombarda del 1167 circa, organismo che aveva però solo esigenze immediate di difesa comune a differenza della Lega Toscana, che andò a costituire un nuovo organismo politico dotato di sovranità propria, derivante dalla libera alleanza delle entità costituitesi su quel medesimo territorio. Ricordiamo oggi, quell'11 novembre 1197 che potremmo definire come la data di nascita di un vero e proprio Stato toscano in embrione".

Fonte: Lega Empolese Valdelsa