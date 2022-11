Disturba pazienti e medici in pronto soccorso, arrestato latitante a Prato

Stava disturbando pazienti e personale sanitario del pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano di Prato. Per questo un uomo, in stato di alterazione psico fisica, è stato fermato e arrestato dalla guardia di finanza intervenuta sul posto. I militari presso l'ospedale hanno prima reso innocuo l'uomo, che con sé non aveva documenti, poi lo hanno portato in caserma per ulteriori accertamenti. Una volta identificato è emerso che sull'uomo, pregiudicato di origini nord africane con precedenti per reati contro il patrimonio, pendeva un ordine di carcerazione disposto a seguito di condanna per furto e invasione di edifici. Il soggetto è stato infine condotto presso il carcere di Prato, dove dovrà scontare sei mesi di reclusione.