Ecco il nuovo Teatro di Fiesole, presentazione dopo 20 anni di lavori

Un nuovo spazio culturale per Fiesole, la città di Firenze e tutta la Toscana. Dopo più di venti anni di lavori, il nuovo Teatro di Fiesole verrà presentato al pubblico che, in attesa dell’inaugurazione ufficiale, domenica 13 novembre dalle ore 9,00 alle ore 13,00, avrà l’opportunità di visitare in anteprima la nuova struttura.

Situato in Piazza del Mercato, proprio a due passi dal Teatro Romano, l’auditorium si presenta come un edificio all’avanguardia: posto su cinque livelli, ospita anche sale espositive e grandi terrazze con una vista mozzafiato sulle campagne toscane.

Progettato dall’allievo di Renzo Piano, l’architetto fiesolano Emilio Guazzone, il nuovo teatro potrà accogliere fino a 316 spettatori che, grazie a sistemi acustici innovativi e complessi, potranno apprezzare ancora di più le rappresentazioni che andranno in scena dall’autunno alla primavera.

Il nuovo Teatro sorge nello stesso luogo in cui, quasi 50 anni fa, l’allora Sindaco di Fiesole, Adriano Latini con l’Assessore alla cultura Fernando Farulli, concesse le “due stanzette” al musicista e concertista Piero Farulli che proprio lì fondò la Scuola di Musica di Fiesole che si esibirà il 21 novembre, giorno dell’inaugurazione ufficiale del Teatro.

“Il sogno del grande Piero Farulli era quello di far arrivare la musica laddove non arrivava e oggi quel sogno continua con l’apertura di questo Teatro – dichiara Anna Ravoni, Sindaco di Fiesole – Siamo orgogliosi perché anche Fiesole avrà finalmente un teatro al chiuso che sarà la casa di tutti attori, musicisti e artisti alla ricerca di luoghi unici dove esibirsi”.

“La nostra Amministrazione – continua il sindaco – assieme alla società Teatro di Fiesole srl, gestore dello spazio, vuole condividere la gioia e l’emozione di questo grande traguardo e dà il benvenuto a chiunque domenica avrà il desiderio di visitare il nuovo centro polifunzionale della città”.

Fonte: Comune di Fiesole - Ufficio Stampa