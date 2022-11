Dramma a Pontedera, muore 15enne in un incidente

Una tragedia è avvenuta a Pontedera. Un giovane è morto dopo un incidente nella serata di venerdì 11 novembre. Un minorenne, di quindici anni, ha perso la vita in uno scontro sulla Tosco Romagnola, nei pressi di un noto locale.

Il giovane era sullo scooter quando si è scontrato con un'auto. La dinamica e le cause sono ancora da chiarire. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, che hanno portato il ragazzo in codice rosso al Lotti di Pontedera. Oltre ai sanitari, erano presenti anche i vigili del fuoco di Cascina e la polizia locale.

Le condizioni sono parse fin da subito critiche, poi è deceduto in serata in ospedale.

Questa la nota del Comune: "È pervenuta la notizia di un tragico incidente avvenuto in città in cui una ragazzo di quindici anni ha perso la vita. La comunità di Pontedera si stringe, commossa, intorno alla famiglia in un abbraccio collettivo. Domani pomeriggio, il programma che prevede il Corteo delle Natività e dei Presepi viventi sarà preceduto da un momento di raccoglimento e cordoglio".