Incontro Iv-Pd, Giani: "Confronto positivo, c'è convergenza"

Tra Iv e PD c'è stato un incontro di 'risanamento' dopo gli screzi dei giorni scorsi. In regione la giunta si è scontrata sul Corecom ma adesso la situazione sembra rientrata.

"L'incontro è stato positivo, mi ha fatto piacere che partecipasse Matteo Renzi. Da un punto di vista programmatico i temi che abbiamo affrontato, anche se in termini generali, vedo che c'è molta convergenza" ha detto il presidente della Regione, Eugenio Giani, a margine di un evento a Firenze. "Abbiamo parlato di infrastrutture, a partire dell'aeroporto, ma anche l'alta velocità e la Tirrenica. Per quello che riguarda certe scelte importanti com'è stata quella del rigassificatore a Piombino analoga posizione, per scelte che vanno nel senso di una valorizzazione del sistema sanitario lo stesso c'è ampia convergenza".

"Poi - ha continuato - le idee camminano sulle gambe degli uomini, si tratta di trovare un equilibrio rispetto a quello che saranno le persone che interpreteranno nel livello di governo questi temi. Posso dire che ho visto che basta mettersi approfonditamente d'accordo e si procede con una maggioranza compatta".

Ne ha parlato anche il capogruppo PD in consiglio regionale Vincenzo Ceccarelli: “Se vogliamo portare avanti il percorso che ci ha visto alleati fino ad oggi, bisogna ritrovare la serenità necessaria e per far questo ci aspettiamo che da parte di Iv cessi questa narrazione incessante di un mondo nel quale loro sono i paladini del bene comune e il Pd il lupo cattivo che vuol fagocitare tutte le poltrone. Ormai credo che nessuno creda più a questa filastrocca, che alla lunga finisce per fare solo il gioco di quelli che sono i nostri veri oppositori”.

“E’ stata – prosegue Ceccarelli – un’occasione per parlarsi con franchezza e ribadire la reciproca volontà di portare avanti un percorso che è iniziato con le elezioni del 2020 e si è protratto fino ad oggi, pur con gli inevitabili punti di vista non sempre coincidenti. Dopo il 25 settembre abbiamo notato un cambiamento e credo che l’incontro di ieri sera sia stato utile per tornare a parlare del percorso che vogliamo continuare a condividere. Quello che abbiamo riscontrato è il rispetto degli accordi nel rapporto tra i gruppi consiliari. Nell’incontro i nostri alleati hanno posto il tema delle nomine che fanno parte delle competenze del Consiglio regionale e del presidente, rivendicando accordi fatti direttamente con Giani in quanto capo della coalizione, che saranno ovviamente presi in seria considerazione, nell’ambito della più complessiva riflessione programmatica. Su questo resta aperto il confronto. Non è emersa, invece, alcuna differenza di visione circa l’attuazione del programma di governo. E sfido chiunque dei partecipanti a dire il contrario. Per quanto mi riguarda è stato un utile momento di confronto, sui cui esiti avremo modo di riflettere anche all’interno del nostro gruppo consiliare e credo che permangono le condizioni per andare avanti insieme dando le risposte necessarie alla comunità toscana. Un riflessione che sarà importante estendere anche alle altre componenti della maggioranza”.