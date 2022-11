Lavori in tre spazi del centro a Poggibonsi, ok al progetto esecutivo

Progetto esecutivo approvato per via Galluri, piazzetta Amendola e via Frilli a Poggibonsi. Con l’approvazione da parte della Giunta è terminato l’iter progettuale relativo all’intervento su tre spazi del centro storico cittadino. “Un investimento di 1.254.000 euro – dice il sindaco David Bussagli - con cui proseguiamo l'opera di rigenerazione che negli anni ha già interessato piazze e strade del centro storico. In questo caso un intervento che consentirà di superare alcune criticità presenti e di riqualificare gli spazi anche sotto un profilo sociale, quali parti integranti del centro storico cittadino”.

Il progetto in questione prevede infatti sia la riqualificazione degli spazi con una nuova pavimentazione e nuovi arredi, sia interventi di carattere funzionale, con la sostituzione e l’integrazione del sistema fognario e di regimazione delle acque e il miglioramento dell’impianto di pubblica illuminazione sia in termini energetici che estetici. I lavori saranno anche l’occasione per attivare con gli Enti competenti una necessaria collaborazione al fine di una complessiva riorganizzazione dei sottoservizi. L’intervento si incentra sulla rigenerazione di piazza Amendola, sulla riqualificazione dell’intera Via Gallurì e sul completamento di via Frilli nel tratto compreso fra via Pertini e via Grandi (il tratto a monte di via Pertini è già stato oggetto di intervento di riqualificazione nei primi anni duemila). In linea con gli interventi già realizzati nei precedenti lavori che hanno riguardato il centro storico, l’intervento prevede il rifacimento del piano viabile e di tutto quanto lo caratterizza con l’introduzione di una nuova pavimentazione con materiali nobili e una particolare attenzione alla fruizione pedonale. Per piazzetta Amendola prevede una totale riconfigurazione dello spazio tesa a restituire alla piazza l’originaria identità. La piazza sarà riqualificata sotto un profilo estetico e funzionale per recuperarne la funzione di spazio di vita sociale. Considerate le ridotte dimensioni lo spazio sarà integralmente destinato alla fruizione pedonale attraverso un disegno semplice, con una serie di riquadrature modulari realizzate in travertino chiaro, nuovi arredi e alberature, soluzioni in grado di garantire l’assenza di barriere architettoniche.

“Il completamento della fase progettuale consente di avviare le procedure di gara che porteranno alla realizzazione dell’opera, finanziata con risorse del PNRR su specifico bando destinato alla rigenerazione urbana – dice il sindaco – Un bando che che ci ha consentito di accedere ad un complesso di risorse con cui portare avanti il progetto di riqualificazione del centro storico e con cui avviare e concretizzare la rigenerazione di piazze, vie e spazi del nostro territorio”.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa