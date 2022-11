Lavori sull'A1, chiuso tratto tra Calenzano e Firenze nord

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire la rimozione del cantiere propedeutico alle attività di ispezione e manutenzione al cavalcavia ferroviario, dalle 21:00 di lunedì 14 alle 6 di martedì 15 novembre, si renderà necessaria la chiusura del tratto compreso tra Calenzano e Firenze nord, verso Firenze.

Nella stessa notte, ma con orario 20-6, sarà anche chiusa l'area di servizio "Bisenzio ovest", situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla A11 Firenze-Pisa nord alla stazione di Prato est in direzione di Firenze, per poi immettersi sulla A1 e riprendere l’itinerario in direzione di Roma.

Fonte: Autostrade - Ufficio stampa