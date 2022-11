Maratona di nuoto “Una vasca per Aisla Firenze”: l'augurio di Paltrinieri

Arriva da Eilat (Israele) un bel messaggio di sostegno alla maratona di nuoto di 24 ore “Una vasca per Aisla Firenze” da uno dei campioni del nuoto e dello sport italiano. In un video pubblicato sui canali social di Aisla Firenze, realizzato dal consigliere Andrea Prayer (presente in qualità di giudice FINA), il campione olimpico azzurro Gregorio Paltrinieri augura grande successo alla maratona di nuoto di 24 ore in programma il 19 e 20 novembre all’impianto San Marcellino dell’U.S. Affrico Firenze. “Grazie Gregorio, per ciò che hai fatto e fai per lo sport, ogni tuo traguardo ci rende orgogliosi, e grazie per questo tuo messaggio che significa vicinanza e sensibilità per le persone con SLA. Un gesto tanto spontaneo quanto bello”, scrivono da Aisla Firenze.

