Mobilità green, a San Gimignano 4 nuove stazioni di ricarica

Una nuova "accelerata" verso la mobilità sostenibile arriva da San Gimignano nel segno dell’innovazione e del turismo sostenibile in uno dei luoghi più caratteristici della Toscana, patrimonio Unesco dal 1990: da oggi, infatti, vivere e visitare la "città delle cento torri" sarà più sostenibile anche dal punto di vista ecologico grazie alle nuove stazioni di ricarica inaugurate questa mattina presso il parcheggio in loc. Baccanella. Un’iniziativa possibile grazie all’accordo tra Enel X Way, la società del Gruppo Enel interamente dedicata alla mobilità elettrica, e l’Amministrazione Comunale di San Gimignano che nel 2018 hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa, poi aggiornato e implementato nel 2021, per la realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici.

Al taglio del nastro sono intervenuti il Sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci, l’assessore al bilancio, all’innovazione e ai servizi a rete Gianni Bartalini e gli altri componenti della Giunta comunale, i referenti Enel per Toscana e Umbria delle strutture di Affari Istituzionali e Sostenibilità e di Comunicazione Emiliano Maratea e Riccardo Clementi.

Nel dettaglio, è da oggi disponibile una stazione di ricarica ultra rapida HPC da 100kW, che consente di ricaricare l’auto in modo comodo e rapido, nell’arco temporale di una commissione o di una pausa caffè: si tratta di una infrastruttura con possibilità di ricaricare un veicolo elettrico in corrente continua fino a 100 kW. In base anche alla capacità della batteria e del caricatore di bordo del mezzo, l’HPC consente di effettuare una ricarica completa in meno di 30 minuti, ma già in un quarto d’ora è possibile ricaricare l’auto per oltre il 50% di disponibilità della batteria.

Oltre alla stazione di ricarica HPC, sempre in loc. Baccanella è stata attivata anche una Juice Pole di ultima generazione da 44 KW (con due prese da 22 kW per ogni colonnina), che permette a due veicoli elettrici di effettuare simultaneamente una ricarica in modo semplice e agevole. Della stessa tipologia sono in fase di installazione anche altre 2 infrastrutture in via Bagnaia. Complessivamente, sul territorio comunale di San Gimignano vi saranno ben 4 infrastrutture di ricarica di Enel X Way.

La manutenzione delle infrastrutture è a cura di Enel X Way. Le infrastrutture sono accessibili a tutti i veicoli elettrici compatibili con i principali standard delle prese in corrente continua (CCS2) e corrente alternata (Tipo 2); le postazioni di ricarica possono essere individuate, prenotate ed abilitate attraverso l’app di Enel X Way JuicePass, oltre che dalle piattaforme dei maggiori player del mercato della mobilità elettrica, in virtù degli accordi di interoperabilità che Enel X Way ha siglato a livello nazionale ed internazionale, per garantire un’ampia fruibilità dei servizi di ricarica da parte dei clienti.

Complessivamente, in Toscana ci sono circa 800 infrastrutture per un totale di oltre 1.500 punti di ricarica sul territorio regionale. In provincia di Siena ci sono più di 60 infrastrutture di ricarica per un totale di 127 punti di ricarica.

L’installazione delle infrastrutture di ricarica rientra nel Piano nazionale per la mobilità elettrica che vede Enel X Way impegnata nella realizzazione di una rete di ricarica su tutto il territorio nazionale. Il piano – che prevede una copertura capillare in tutte le regioni italiane attraverso l’installazione di stazioni di ricarica fino a 22kW (quick), stazioni fino a 75kW (fast), stazioni fino a 350kW (ultrafast) – è dinamico, flessibile e aperto a tutti coloro (enti pubblici e/o privati) che intendono collaborare per la crescita della mobilità elettrica in Italia e conta ad oggi su oltre 16.400 punti di ricarica già installati.

"Con l’installazione delle prime colonnine di ricarica per auto elettriche a San Gimignano recuperiamo terreno e qualifichiamo i servizi offerti per residenti e visitatori, – hanno dichiarato il sindaco Andrea Marrucci e l’assessore Gianni Bartalini – facendo di San Gimignano una Città moderna e accogliente sotto tutti i punti di vista ed in un’ottica green. Alla postazione di Baccanella seguirà quella di Bagnaia e uscirà a breve l’avviso pubblico per l’installazione di altre stazioni di ricarica nelle aree individuate dall’Amministrazione, su tutto il territorio comunale".

"La Toscana è una delle regioni in cui Enel sta focalizzando la propria attenzione per realizzare la transizione energetica che passa indiscutibilmente anche per la mobilità elettrica – ha dichiarato Emiliano Maratea per Enel– e un luogo di grande pregio architettonico e paesaggistico come San Gimignano, per la sua stessa vocazione turistica, rappresenta un ottimo caso di implementazione della mobilità sostenibile che si sposa perfettamente con le soluzioni di ricarica che Enel X Way propone per promuovere uno stile di vita ed un turismo sempre più sostenibili".

Fonte: Comune di San Gimignano – Enel X Way (Gruppo Enel) - Uffici stampa