Muore ristoratore in Versilia dopo un tentativo di rapina

Un ristoratore di 64 anni, Alberto Biancalana, è morto per un malore accusato dopo un tentativo di rapina nel suo locale a Torre del Lago, l'Elefante Marino, in provincia di Lucca.

Sul posto carabinieri e polizia. Nel ristorante che l'uomo gestiva con un socio, poco prima della mezzanotte sarebbe entrato un uomo straniero, in forte stato di agitazione, che avrebbe minacciato i proprietari per avere alcolici e sigarette e ne ha ferito uno a una mano con un paletto di legno. Lo straniero è stato fermato dalle forze dell'ordine ma a seguito del fatto il 64enne ha accusato un malore. La scomparsa è avvenuta in ospedale, dov'era stato trasportato.