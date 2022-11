Musica e voce in Collegiata con gli Ensemble Le Tems Revient e Baroque Lumina

Domenica 13 novembre 2022, alle 16, nella Collegiata di Sant’Andrea si terrà secondo appuntamento della rassegna di musica sacra, Concerti di Sant’Andrea, ingresso libero, interamente dedicato a Filippo Maria Dreyer, compositore recentemente scoperto, fiorentino di nascita, ma di famiglia teutonica. Autore di una serie di salmi e inni di elevatissimo valore musicale e spirituale, che riporteranno gli ascoltatori della Collegiata in un mondo ormai lontano, in cui la liturgia della Chiesa si esprimeva attraverso forme musicali elegantissime e sontuose.

A far risuonare questi spartiti, dopo trecento anni di silenzio, sarà un gruppo di giovani interpreti, ormai esperti in questo repertorio: l’Ensemble strumentale Baroque Lumina, l’Ensemble vocale Le Tems Revient, con i soprani Rossana Bertini, una delle più accreditate specialiste del repertorio barocco, ed Elena Cecchi Fedi, diplomata in organo, canto e musica vocale da camera.

La direzione è affidata a Giacomo Benedetti, laureato in organo e composizione organistica e in clavicembalo con un Post-Gradum in organo antico al Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma. Allo studio degli strumenti a tastiera ha sempre affiancato quello della composizione e della direzione orchestrale.

Di recente formazione, L’Ensemble strumentale Baroque Lumina riunisce musicisti di chiara fama, specializzati in prassi barocca che hanno al loro attivo collaborazioni con le maggiori orchestre del settore, con fondazioni e teatri italiani ed esteri. Recenti le incisioni per Brilliant, Da Vinci e collaborazioni con FloReMus - Homme Armè.

Il gruppo vocale Le Tems Revient è costituito da cantanti appassionati di musica rinascimentale e barocca. Il nome riprende il motto che Lorenzo il Magnifico esibì nella giostra del 1469 e il repertorio verte interamente sulla musica sacra, dal Medioevo al XVIII secolo. Il coro presta servizio di animazione liturgica presso la Chiesa dei Santi Michele e Gaetano e la Basilica di San Miniato al Monte a Firenze, dove ha partecipato a una serie di iniziative per celebrarne i mille anni dalla fondazione.

Il progetto su Filippo Maria Dreyer è a cura di Giacomo Granchi, ricercatore delle fonti musicali e concertmaster.

La rassegna "Concerti di Sant’Andrea" è organizzata dall’associazione "Mons. Giovanni Cavini" e dal Centro studi musicali "Ferruccio Busoni", con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Empoli e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

PER INFORMAZIONI

csmfb@centrobusoni.org

0571 711122 / 373 7899915

Centro Studi Musicali "Ferruccio Busoni"

piazza della Vittoria 16 - 50053 Empoli

www.centrobusoni.org

www.centrobusoni.org/concerti-di-santandrea-2022

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa