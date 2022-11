Ottocentomila euro per i lavori fognari in via Pistoiese a Signa

Ottocentomila euro per depurare Sant’Angelo a Lecore e la limitrofa via Pistoiese. Un intervento che valorizza il territorio e fa bene all’ambiente con l’adeguamento igienico-sanitario della zona interessata attraverso il trasporto dei reflui verso l’Impianto di Depurazione di San Colombano.

LA SISTEMAZIONE FOGNARIA DI VIA PISTOIESE

L’intervento, che rientra nell’Accordo di Programma inerente gli agglomerati urbani sotto i 2.000 abitanti equivalenti, consente di portare a depurazione i reflui dell’intero agglomerato di Sant’Angelo a Lecore. Gli interventi hanno interessato via Pistoiese, dall’altezza dell’incrocio con via Carcerina fino a via del Molino. Sono stati realizzati nuovi tratti di rete fognaria, in parte a gravità ed in parte a pressione, ed un impianto di sollevamento.

Questi interventi hanno consentito di eliminare 5 scarichi diretti in ambiente e di trasportare i reflui al Depuratore di San Colombano.

L’investimento complessivo ammonta a 800.000 euro.

Fonte: Publiacqua - Ufficio stampa