Rapinano minori a Pisa e Marina, daspo Willy della polizia

Due gravi atti di bullismo e violenza nei confronti di due minori avvenuti a Pisa e Marina negli scorsi giorni hanno portato la questura locale a emettere il daspo Willy per vietare la frequentazione di certe aree verso due minori di Pisa.

Un minore avrebbe rapinato un coetaneo al bar della Stazione, facendosi consegnare sotto minaccia il poco denaro che aveva nel portafogli. Un altro minore, in un altro giorno, ha rapinato col coltello un coetaneo derubandolo della catenina d'oro in uno stabilimento balneare di via Litoranea a Marina di Pisa. Le telecamere di sorveglianza hanno aiutato le indagini della squadra mobile.

I due adolescenti, già noti agli investigatori, oltre a doversi difendere in Tribunale per i Minorenni dalle gravi accuse loro mosse dovranno astenersi, per un anno, dalla frequentazione dei locali pubblici in piazza della Stazione di Pisa e sulla via Litoranea di Marina di Pisa. In caso di violazione del divieto questorile, rischiano una ulteriore denuncia alla Procura della Repubblica Minorile.