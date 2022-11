Rifacimento della Volterrana a Colle, 220mila euro di investimento

Sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale in via Volterrana in località Le Grazie. I lavori si sono resi necessari per migliorare la viabilità e la sicurezza della strada di accesso alla città. Un progetto dal valore di 220 mila euro di cui 125.000 euro con contributo statale stanziato dall'ultima Legge di bilancio 2021. La rimanente parte a carico del Comune.

Un tratto dei lavori sarà realizzato con l'utilizzo di nuovi materiali che, dato il notevole carico stradale sul tratto interessato, dovrebbe consentire di avere minori interventi di manutenzione futura. Un intervento che potrà servire anche a capire come poter migliorare la manutenzione e la gestione della rete viaria comunale in futuro.

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di manutenzione e miglioramento della viabilità principale di accesso e attraversamento del centro urbano che negli anni ha portato alla realizzazione di notevoli miglioramenti delle condizioni delle strade a livello comunale.

Fonte: Comune di Colle di Val d'Elsa - Ufficio stampa