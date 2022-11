Riqualificazione mercato di Navacchio: lavori conclusi

“Il tempo è galantuomo. Il lungo percorso che Anva Confesercenti ha sempre seguito per riqualificare il mercato di Navacchio è arrivato a conclusione. Una conclusione, quella di piazza La Pira, da sempre portata avanti dalla nostra associazione con il sostegno degli operatori anche attraverso un sondaggio che dette parere favorevole della maggioranza dei concessionari”. Arriva dall’associazione ambulanti di Confesercenti Toscana Nord, con il suo presidente provinciale Mirco Sbrolli ed il responsabile Claudio Del Sarto, l’apprezzamento per l’annuncio del Comune di Cascina della nuova disposizione del mercato di Navacchio a partire dal prossimo gennaio.

“Dobbiamo ringraziare l’assessore Bice Del Giudice, gli uffici del settore commercio e la polizia municipale – spiegano Sbrolli e Del Sarto – per il lavoro che ha portato finalmente a chiudere una lunga vicenda che era iniziata con le precedenti amministrazioni cascinesi e che come Anva abbiamo sempre sostenuto nell’unico interesse di riqualificare un mercato importante. Siamo contenti che anche coloro che hanno sempre ostacolato questa nostra posizione, poi risultata vincente, abbiamo cambiato idea comprendendo le ragioni della stragrande maggioranza degli operatori ambulanti che Anva ha sempre difeso”.

Per Sbrolli e Del Sarto “non resta quindi che attendere il 9 gennaio per vedere coronato il nostro impegno di tanti anni. Siamo convinti che ridisegnare il mercato in una unica area, quella di piazza La Pira, sia un passo concreto per la riqualificazione nell’interesse degli operatori”.

