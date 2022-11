Ruba pc e ipad, denunciato

I carabinieri di San Piero a Grado (Pisa) hanno denunciato in stato di libertà una persona per furto aggravato. Il furto era avvenuto nel mese di ottobre a danno di una associazione professionale di Pisa ed erano stati asportati alcuni pc portatili ed un ipad. Le indagini dei Carabinieri della Stazione di San Piero a Grado che si erano subito attivate, dopo una certosina analisi degli impianti di video sorveglianza, hanno permesso di assicurare alla giustizia l’autore, un pregiudicato di origini pisane. Per l’uomo è scattato il deferimento in stato di libertà.