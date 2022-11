Si mangia e si balla a Cortenuova, serata per aiutare il circolo

Serate di intrattenimento, divertimento e soprattutto per ballare. Il Circolo Arci di Cortenuova a Empoli (Via del Ponte 24) lancia l’evento di apertura di una serie di serate che mirano ad attrarre un pubblico che ha voglia di divertirsi e ballare.

"Negli ultimi anni, anche a causa della pandemia, i locali dove ballare sono molto diminuiti, conseguentemente una parte di pubblico è rimasta ‘orfana’ di luoghi di divertimento e dove si possa ascoltare e ballare musica dal vivo. Noi ci candidiamo a riempire quel vuoto con O che banda è? una serie di serate che si svolgeranno nella sala Mimosa del Circolo" spiega Roberto Iallorenzi, presidente del Circolo Arci.

Il programma prevede apericena e ballo con musica dal vivo a un prezzo molto popolare, 15 euro e 10 euro per bambini dai 4 agli 11 anni.

La Banda Zenzero composta Mario Marmugi(batteria), Marco Magnani (voce e chitarra), Daniele Nesi (basso), Vicenzo Lo Monaco(tastiere) e Diego Lo Pilato(chitarra) avrà il compito di fa ballare le persone e farle divertire.

"Tutti possono partecipare. Vogliamo attirare pubblici diversi da quelli che si solito frequentano il nostro circolo. Non nascondiamo il momento di grave difficoltà che stiamo vivendo, per sopravvivere stiamo cercando di ampliare l’offerta di intrattenimento, non dimenticando la nostra funzione sociale. Sappiamo quanto sia importante che presidi come il nostro resistano sul territorio, perché in alcuni casi sono gli unici riferimenti per alcune persone, spesso delle fasce più deboli. È anche vero che con il caro energia e la crisi post pandemica realtà come la nostra sono molto a rischio - conclude Iallorenzi - Speriamo che a queste serate partecipino tante persone".

Il circolo Arci di Cortenuova si trova in via del Ponte 24 a Empoli

Per prenotazioni basta telefonare a questi numeri 3388022160- 339 4131795- 331 9575630.