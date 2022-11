Sgombero a Pistoia nel parcheggio San Giorgio e nell'ex sede della polizia stradale

Questa mattina, venerdì 11 novembre, la Polizia Municipale di Pistoia ha portato a termine due interventi di sgombero e bonifica. Il primo ha riguardato il parcheggio San Giorgio, in via Pertini, mentre il secondo una porzione dell’ex sede della Polizia Stradale in via dell’Anguillara. Entrambi i locali erano stati occupati abusivamente da persone che, al momento dell’ingresso degli agenti, non erano presenti sul posto, ma vi avevano lasciato suppellettili, immondizia e oggetti personali.

Il controllo è stato effettuato a seguito di nuove segnalazioni da parte dei residenti, che avevano notato la presenza di persone che entravano, uscivano, stazionavano e bivaccavano nelle due aree interdette. Una precedente ispezione era stata completata nel parcheggio San Giorgio con l’ausilio di Yeti, il pastore tedesco dell’unità cinofila del Comando, a fine settembre, attività che si era conclusa con un primo sgombero.

Nei giorni scorsi, servendosi delle transenne presenti all’ingresso del parcheggio San Giorgio, qualcuno era riuscito a scavalcare il cancello di accesso e giungere ai piani inferiori. È in fase conclusiva l’intervento della Municipale volto a mettere in sicurezza e rinforzare gli sbarramenti all’ingresso sia dell’area di sosta sia dell’ex sede della Stradale.

Per procedere con lo sgombero di suppellettili e immondizia, questa mattina è stato necessario organizzare un intervento articolato, che ha visto una stretta collaborazione tra Polizia Municipale e il personale di Alia Servizi Ambientali. Per portare in discarica tutto il materiale prelevato dai due locali è stato necessario, infatti, utilizzare due autocarri di Alia.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa