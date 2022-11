Su il Sipario! Al Teatro del Popolo arriva Pinocchio 'riletto' da Chiarenza

Dopo il grande successo ottenuto domenica scorsa, torna al Teatro di Popolo di Castelfiorentino la rassegna “Su il Sipario!”, che si rivolge alle famiglie e ai ragazzi.

Domenica 13 Novembre alle ore 17,00 l’Accademia Perduta presenterà “Pinocchio” di Marcello Chiarenza per la regia di Claudio Casadio, con Maurizio Casali e Mariolina Coppola.

La storia del burattino più famoso del mondo viene (letteralmente!) riletta in uno spettacolo in cui la storia sguscia fuori dalle pagine dei libri per atterrare direttamente sulle tavole del palcoscenico, sulla bancarella di due simpatici librai che presto si trasforma nel tavolo da lavoro di Geppetto. Sul suo tavolo ci sono gli attrezzi del mestiere ma anche tanti libri, nuovi, vecchi, enormi, minuscoli da cui, un po’ alla volta, escono i protagonisti della storia. I libri prendono vita, si aprono, si chiudono, diventano povere case dove non si trova nulla da mangiare, camini accesi che bruciano piedi, campi profondi dove nascondere monete, teatrini di burattini, specchi, tombe, onde del mare. Il ciocco di legno, diventato burattino grazie all’abilità delle mani del vecchio padre, ne disattende subito le aspettative. Non ci pensa proprio ad andare a scuola! A lui interessa solo mangiare, bere e andare a spasso, ma alla fine delle sue mirabolanti avventure si ritrova stufo di essere burattino e vuole diventare un ragazzino, magari per bene. Scopre l’amore filiale e la responsabilità verso quel vecchio padre che lo ha sempre amato e aspettato, nonché la responsabilità verso la propria stessa vita che non è fatta solo di mangiare, bere e andare a spasso.

Domenica 20 Novembre Pandemium Teatro presenterà invece “Cappuccetti Matti” Alla fine di ciascun spettacolo ogni bambino riceverà un piccolo regalo per continuare a giocare, a sognare e a sorridere anche a casa.

PINOCCHIO - DOMENICA 13 NOVEMBRE ORE 17,00 (Età: 4 - 10 anni)

CAPPUCCETTI MATTI - DOMENICA 20 NOVEMBRE ORE 17,00 (Età: 3 - 10 anni)

Biglietto unico € 5,00 (ridotto Soci Coop € 4,50)

Abbonamento per 6 spettacoli in biglietteria al prezzo vantaggioso di € 20,00

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA

Giallo Mare Minimal Teatro

via P. Veronese, 10 - 50053 Empoli (FI)

Tel. 0571 81629 - email: info@giallomare.it

Teatro del Popolo

piazza Gramsci, 80 50051 Castelfiorentino (FI)

Tel. 0571 633482 - www.teatrocastelfiorentino.it - email: info@teatrocastelfiorentino.it