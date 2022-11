UniFi, una giornata di benvenuto per le matricole

Firenze si appresta ad accogliere gli studenti che sono all’inizio del percorso universitario in Ateneo. Martedì 15 novembre, presso il polo delle Scienze sociali, in via delle Pandette 32, è in programma, il tradizionale appuntamento di benvenuto alle matricole “Firenze Cum Laude”, in collaborazione con il Comune di Firenze.

All’esterno dell’edificio D6, a partire dalle 14, sarà predisposta un’area dove gli studenti potranno conoscere la varietà di servizi offerti dall’Ateneo a ognuno dei quali è dedicata una postazione: il Sistema Bibliotecario di Ateneo, il Sistema Informatico dell'Ateneo Fiorentino, il Centro Linguistico di Ateneo, le Attività di spettacolo, UNIFI Include, la Mobilità internazionale, l’Orientamento e Job Placement, le Segreterie Studenti, i Tirocini, il Green office, Centro di Servizi di Consulenza psicologica.

Saranno inoltre presenti con un punto informativo anche il Centro Universitario Sportivo di Firenze e l’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

Alle 16, presso l’Aula 018, dopo i saluti istituzionali, si terrà una lectio magistralis di Enrico Giovannini docente di Statistica economica all’Università Roma Tor Vergata, già ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, su un tema di grande rilevanza e attualità dal titolo “Le politiche per lo sviluppo sostenibile: dalla teoria alla pratica”.

Fonte: Università di Firenze - ufficio stampa