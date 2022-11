Volley Scandicci, Savino Del Bene a Macerata (prima volta)

Una nuova trasferta, una nuova sfida con una neopromossa, una prima volta. La Savino Del Bene Volley, dopo aver superato Pinerolo una settimana fa, si appresta a tornare in campo questo week end nell'incontro del sesto turno della Serie A1 di pallavolo femminile, nel quale la squadra di coach Barbolini affronterà per la prima volta nella sua storia la CBF Balducci HR Macerata. La sfida andrà in scena domenica 13 novembre, a partire dalle 17.00, tra le mura del Banca Macerata Forum.

EX E PRECEDENTI

Tre giocatrici di Macerata hanno indossato la maglia della Savino Del Bene Volley: Francesca Napodano, libero che nella passata stagione ha giocato a Scandicci conquistando la Challenge Cup.

Beatrice Molinaro, centrale classe '95, che ha vestito i colori della Savino Del Bene Volley nel campionato 2019-2020.

Nikol Milanova, palleggiatrice bulgara classe 2002, che nella passata stagione ha fatto parte del roster della Savino Del Bene Volley tra ottobre e dicembre, sostituendo una Letizia Camera reduce da un'operazione in artroscopia al ginocchio destro.

Oltre alle tre giocatrici sopracitate va ricordato come Alessia Fiesoli, schiacciatrice fiorentina classe '94, abbia giocato con i colori della Savino Del Bene nella competizione estiva del sand volley. Tra le fila della Savino Del Bene Volley non sono invece presenti ex Macerata. Quello di questo fine settimana sarà il primo confronto ufficiale tra la CBF Balducci Helvia Recina Macerata e la Savino Del Bene Volley.

LE PAROLE DI COACH BARBOLINI

"Seconda partita in trasferta dopo la sfida contro Pinerolo. Affrontiamo ancora una neo promossa e dobbiamo fare meglio rispetto alla sfida dello scorso week end. Lo scorso fine settimana abbiamo avuto un set in cui ci siamo permessi di rilassarci un attimo ed una squadra forte non può permetterselo. Se si dovesse presentare una situazione di partita simile a quella di Pinerolo dovremo fare meglio. Questo comunque non vuol dire che quella di domenica sarà una partita scontata. Bisogna essere umili, bisogna sempre cercare di dare il massimo in ogni situazione. In questo campionato qualsiasi squadra può metterti in difficoltà ed i risultati stagionali, nostri e non solo, lo dimostrano. Andiamo con questo spirito a chiudere un ciclo di sei partite, dopo ne arriverà un altro durissimo di quattro gare. Ci stiamo già lavorando, ma prima concentriamoci su questa partita."

LE AVVERSARIE

La CBF Balducci HR Macerata è una neo promossa nel campionato di Serie A1. Nella passata annata sportiva la formazione marchigiana ha chiuso al secondo posto il girone A di Serie A2, aggiudicandosi i play off per la promozione superando in finale la Lpm Bam Mondovì.

La formazione guidata da coach Luca Paniconi è attualmente penultima in Serie A1 e ad oggi ha tre punti in classifica, conquistati grazie alla vittoria ottenuta con Perugia lo scorso 26 ottobre.

Per la gara di domenica coach Paniconi si affiderà ad un 6+1 composto da Lipska al palleggio, Okenwa da opposto, Cosi e Molinaro come centrali, Abbott e Fiesoli in banda e Fiori come libero.

IN TV

La partita tra CBF Balducci Helvia Recina Macerata e Savino Del Bene Scandicci sarà visibile, previo abbonamento, sulla piattaforma Volleyball World TV. Inserendo al momento della registrazione il codice SCANDICCI10 sarà possibile usufruire del 10% di sconto sull’abbonamento.

Fonte: Pallavolo Scandicci Savino Del Bene - Ufficio Stampa